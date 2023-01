Non c'è pace per Lukaku: l'attaccante salta Inter-Parma

Pessime notizie in casa Inter, non c’è pace per Romelu Lukaku, il giocatore ha rimediato un’infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro.

L’attaccante, reduce da un infortunio molto lungo, dovrà saltare l’impegno di Coppa Italia contro il Parma e continuerà nel frattempo a lavorare a parte.

Il belga verrà valutato in vista della prossima gara di campionato contro il Verona ma lo staff nerazzurro ha intenzione di non forzare i tempi.