Made in Milano: la collezione nerazzurra su Volta Football

Grandi novità in casa Inter, il 29 aprile la collezione neroazzurra arriva nel mondo di Fifa 22 nella versione VOLTA FOOTBALL.

Il comunicato:

"La collezione a tiratura limitata Made in Milano torna protagonista. Il prossimo 29 aprile la capsule collection nerazzurra sbarcherà su FIFA 22 nella versione VOLTA FOOTBALL.

Lo stile al primo posto: è la filosofia di VOLTA FOOTBALL, modalità che premia i giocatori che, appunto, giocano con stile. I tifosi nerazzurri avranno la straordinaria possibilità di vestire i propri giocatori con la felpa, la T-Shirt e i pantaloncini della collezione Made in Milano, caratterizzata dal motivo a pelle di serpente. I prodotti sono stati realizzati da Youth, azienda fondatrice dei marchi IUTER e Octopus Brand, i due streetwear brand milanesi più rilevanti per le nuove generazioni.

Made in Milano non tornerà soltanto in versione virtuale, sugli avatar del gioco di EA SPORTS. I tre prodotti selezionabili nel videogioco, infatti, tornano ad essere disponibili negli store ufficiali nerazzurri e sullo store online: si tratta della felpa di colore nero, della T-Shirt bianca e dei pantaloncini bianchi."