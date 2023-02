Un pazzo Magenta viene bloccato sul 2 a 2 dal Calvairate

Squadra in casa

Squadra in casa Magenta

Nella 21esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Magenta viene bloccato dal Calvairate sul risultato di 2 a 2.

Il primo tempo è a forti tinte gialloblù, con tante occasioni tra cui il goal del giovane Boni e il raddoppio del solito Doria che portano il risultato sul 2 a 0.

Nella seconda frazione gli ospiti si fanno avanti, utilizzando molti lanci lunghi a cercare Sow, che riesce a mettere sempre in difficoltà la difesa avversaria, tanto che dopo il goal della speranza di Conte, è proprio lo stesso attaccante a segnare il 2 a 2 con un facile tap-in a porta vuota, non senza molte proteste dei padroni di casa per un fallo su Decio.