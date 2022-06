Paolo Maldini è arrivato a Casa Milan per discutere del suo futuro

Novità in casa Milan, dopo le parole degli ultimi giorni, Paolo Maldini è arrivato poco fa nella sede rossonera per discutere del proprio futuro con la nuova proprietà.

Il direttore dell'area tecnica ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, così come anche Frederic Massara e per questo motivo, dopo l'acquisizione di Redbird è fondamentale rinnovare i due pilastri della rinascita rossonera.

Nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ufficialità della cessione delle quote al fondo di Gerry Cardinale.