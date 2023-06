Clamoroso: Maldini e Massara lasciano il Milan

Clamoroso quanto appena successo in casa Milan, come riportato da molti giornali tra cui calciomercato.com, Paolo Maldini e Frederic Massara lasciano la società rossonera.



Non sono ancora chiare le motivazioni ma, dopo un incontro avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 5 giugno, le due parti si sarebbero allontanate a causa di visioni differenti.

Secondo quanto riportato, Moncada dovrebbe essere ufficializzato come DS nei prossimi giorni.

Seguiranno aggiornamenti.