Milan, Marko Lazetic è arrivato in città per svolgere le visite mediche

Novità importanti in casa Milan, Marko Lazetic è atterrato negli ultimi minuti a Linate e svolgerà nelle prossime ore le visite mediche.

L'attaccante classe 2004 arriva dalla Stella Rossa con un affare complessivo di 5 milioni di euro: 4 di parte fissa più 1 di bonus, contratto fino al 2027.

Il giocatore occupa così l'ultimo slot per gli extracomunitari, quindi non ci sarà nessun colpo in particolare nel reparto difensivo in questa sessione, si punterà probabilmente su un giovane in prestito.