A Giuseppe Marotta il premio Rosa Camuna

“Riconoscimento illustre per il CEO Sport nerazzurro Giuseppe Marotta che nella giornata di mercoledì 29 maggio, nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia ha ritirato il premio Rosa Camuna 2024, la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo del territorio.

Il CEO Sport nerazzurro è stato premiato per la carriera da dirigente e per gli illustri risultati raggiunti in questi anni, in ultimo la conquista della Seconda Stella ottenuta grazie all’incredibile Campionato dell’Inter culminato con lo Scudetto 2023/2024.”

(Comunicato Inter)