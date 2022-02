Ufficiale, Matteo Gabbia rinnova con il Milan fino al 2026

Tempo di rinnovi in casa Milan, oggi è il turno di Matteo Gabbia, difensore classe 99', in rossonero dall'età di 13 anni, che rinnova fino al 2026.

Il giocatore oltre a essersi dimostrato utilissimo in un periodo complicato per i ragazzi di Pioli, sarà anche molto importante per le liste Uefa, essendo un calciatore proveniente dal vivaio.

Il comunicato del club:

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026.

Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all'età di 13 anni e ha completato il percorso nel Settore Giovanile del Milan, fino all'esordio in Prima Squadra nell'agosto 2017. Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolare, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera.