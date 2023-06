Giulio Menegazzo rinnova con l'Arconatese

Il G.S. Arconatese 1926 comunica che Giulio Menegazzo sarà uno dei giocatori oroblù anche per la prossima stagione nel campionato di serie D 2023/2024. Un'altra riconferma importante dopo quella di Luoni, voluta dal Presidente Alfonso Sannino, dal Direttore Generale Vittorio Mantovani e dal Direttore Sportivo Enio Colombo con il nostro Mister Giovanni Livieri per porre le basi della squadra in vista della nuova avventura.

Menegazzo, classe 1994, è un esterno di centrocampo, in grado però per la sua intelligenza tattica di ricoprire più ruoli, risultando così prezioso anche per la personalità con cui è chiamato a interpretare il suo compito in campo.

(Comunicato Arconatese)