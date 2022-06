Enrico Mentana ci va già duro con il presidente dell'Inter: "Meglio che venda"

L’Inter non sta vivendo da un po’ di tempo a questa parte, un momento felice dal punto di vista finanziario, come confermano le molte cessioni in programma quest’estate per rimettere a posto i conti.

Uno dei giocatori più accreditati per lasciare i neroazzurri è Alessandro Bastoni, uno dei difensori più apprezzati dalla tifoseria, come dimostra il post del giornalista Enrico Mentana:

"Hanno venduto Hakimi e Lukaku dopo aver vinto lo scudetto, ora vogliono vendere Bastoni, uno dei nostri gioielli. Meglio che vendano l'Inter a chi possa evitare di metterla in saldo".