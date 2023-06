Bomba di mercato: Riccardo Capogna è un nuovo giocatore del Tritium

Siamo lieti di annunciare il primo nuovo acquisto della campagna di rafforzamento condotta dal Direttore Giuseppe Pardeo in vista del prossimo campionato. Dopo le importanti conferme di diversi giocatori della rosa della scorsa stagione, ecco il primo volto nuovo in casa Tritium: Riccardo Capogna, un nome che non ha certo bisogno di tante presentazioni, bastano i numeri a parlare chiaro per lui: più di 100 gol tra Serie C e Serie D (tra l’altro con 50 gol con la maglia del Lecco è il secondo marcatore della storia del club bluceleste).

Nelle ultime due esperienze in D, con i rispettivi club Gozzano e Lecco, ha vinto il campionato. Nell’ultima stagione ha raggiunto i play-off di Serie C con la Pro Sesto.

Come biglietto da visita non c’è male… adesso non vediamo l’ora di vederlo scendere in campo allo stadio La Rocca con addosso la nostra maglia biancazzurra.

Benvenuto bomber.

(Comunicato Tritium)