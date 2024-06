Mercato | Il Milan ha trovato un accordo con il suo nuovo numero 9!

Dopo un periodo non molto positivo, il Milan sembrerebbe essere al lavoro per rinforzare l’organico per la stagione 2024/25.

Il primo tassello da completare è sicuramente l’attaccante, soprattutto, dopo l’addio di Olivier Giroud, che ha dato il suo addio nel match contro la Salernitana.

L’obiettivo è solo uno: Joshua Zirkzee.

I rossoneri, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, avrebbe già comunicato al Bologna che pagherà la clausola di 40 milioni di euro. Superando, quindi, la trattativa tra club.

Ora il club rossonero sta lavorando per arrivare ad un accordo totale con il calciatore e l’agente dell’olandese.

L’operazione potrebbe concludersi in pochi giorni.