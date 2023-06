Il messaggio di addio di Brahim Diaz al Milan (VIDEO)

Come annunciato negli scorsi giorni, le strade del Milan e di Brahim Diaz si separano, lo spagnolo, infatti, ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid.

Il giocatore spagnolo ha pubblicato sui propri canali social un video con uno speciale messaggio di addio:

“Caro Milan oggi mi tocca dirti addio e ringraziarti per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Fin dal primo instante in cui ho indossato questa maglia ho capito di essere in un posto speciale“.

Voi siete stati come una famiglia. Abbiamo condiviso risate, lacrime e successi. Mi avete insegnato il vero significato del lavoro di squadra e non posso non ringraziare per questo anche il mister, lo staff, i medici e tutte le persone che lavorano nel club.

Siete i migliori, i vostri cori e la vostra energia hanno reso i momenti sul campo indimenticabili. Sono davvero grato per tutto l’amore e l’incoraggiamento che mi avete dato sia nei momenti belli che in quelli brutti.

Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti e le vittorie emozionanti, ma anche i momenti difficili. Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà. Forza Milan“.