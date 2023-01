Il Mezzolara blocca sull'1 a 1 la capolista Giana Erminio

La 22ª giornata di campionato si gioca allo stadio Zucchini di Budrio, campo del Mezzolara, dove si interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive della Giana, che dopo essere andata in vantaggio si fa raggiungere su rigore.

La Giana scende in campo con Pirola a difesa della porta, mentre Corno, Previtali e Minotti sono disposti sulla consueta linea difensiva a tre; a centrocampo Marotta, Pinto e Ballabio sono affiancati da Caferri a destra e Messaggi a sinistra, mentre in attacco si posizionano Fall e Perna. Si parte e la Giana si porta in vantaggio dopo soli 3’ di gioco: Fall con un’azione dalla sinistra, aggancia un passaggio in area di Messaggi, stoppa il pallone con il sinistro e di destro conclude all’angolino, andando a segnare il suo 14° gol in campionato.

Al 10’, purtroppo, lo stesso Fall è costretto ad uscire dal campo, poiché in un contrasto a centrocampo subisce una botta che non gli consente di proseguire la gara: mister Chiappella lo sostituisce con Calmi. Al 18’ il Mezzolara si fa avanti e Bertani si presenta al tiro, ma Pirola si fa trovare pronto.

Al 27’ Jassey aggancia un lancio dalla trequarti e si invola verso la porta, Pirola esce e c’è un contatto fra i due, che l’arbitro giudica falloso e punisce con un rigore in favore del Mezzolara: sul dischetto si presenta Bocchialini, che non sbaglia e riporta il risultato in parità.

Al 36’ occasione per Calmi, che ruba palla al limite dell’area, avanza palla al piede e va alla conclusione, troppo centrale, e Malagoli fa sua la sfera. Al 40’ Giana ancora in avanti, con Perna che a due passi dalla porta esce da una mischia in area e sta per concludere a botta sicura, ma l’arbitro fischia fallo in attacco. Al 43’ calcio d’angolo per il Mezzolara: sul cross in area, svetta Bertani di testa, ma Pirola non si fa sorprendere.

Al rientro dopo l’intervallo, stessi 22 in campo. La Giana entra con un buon ritmo e al 9’ ha un’occasione importante con Ballabio, che approfitta di una respinta corta del portiere avversario per agganciare il pallone e, vedendolo fuori dai pali, con un pallonetto concludere sotto la traversa, ma il numero uno di casa riesce a rientrare e in extremis a metterci una mano, deviando in angolo. Al 16’ secondo cambio per la Giana, con Fumagalli che rileva Perna.

Al 21’ ancora un doppio cambio per mister Chiappella, che inserisce Mandelli per Pinto e Lamesta per Ballabio. Giana con maggior possesso palla rispetto ai padroni di casa, che alla mezz’ora non hanno ancora effettuato alcun cambio. Al 31’, invece, quinta ed ultima sostituzione per i biancazzurri, con Perico che entra al posto di Caferri.

Mister Nesi effettua il primo cambio al 34’, inserendo Lombardi al posto di Dalmonte, mentre al 40’ è Benedettini ad entrare per Bocchialini e D’Este per Jassey. Al 43’ occasione clamorosa per la Giana: Calmi sfugge sulla destra e mette in mezzo all’area una palla sulla quale si avventa Fumagalli, che da distanza ravvicinata va alla conclusione sul primo palo, ma Malagoli si supera e devia in corner. Al 46’ punizione sulla trequarti per il Mezzolara, palla in area e su un rimpallo Pirola è più veloce di tutti a bloccare la sfera. Al 48’ la punizione sulla trequarti è per la Giana: Lamesta crossa in area, Corno di testa conclude verso la rete, ma Malagoli anche questa volta dice di no e devia in corner, salvando il risultato e regalando un punto ai suoi.

(Comunicato Giana Erminio)

MEZZOLARA-GIANA ERMINIO 1-1

Mezzolara (4-3-1-2): Malagoli, Cavina, Garavini, Dalmonte (Lombardi 34’ st), Fiore, Dall’Osso, Landi, Rosselli, Bocchialini (Benedettini 41’ st), Bertani, Jassey (D’Este 41’ st). A disp: Wangue, Mari, Panzacchi, Bovo, Russo, Giannini. Allenatore: Michele Nesi

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Pinto (Mandelli 21’ st), Perna (Fumagalli 16’ st), Corno, Marotta, Ballabio (Lamesta 21’ st), Fall (Calmi 10’ pt), Messaggi, Caferri (Perico 31’ st), Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Colombara, Ghilardi. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Assistenti: Fabio D'Ettorre di Lanciano e Domenico Colonna di Vasto

Marcatori: Fall 4’ pt, Bocchialini (rig.) 28’ pt

Recupero: 3’ pt, 4’ st

Ammoniti: Pinto 47’ pt, Lamesta 33’ st, Fiore 37’ st

Espulsi: nessuno