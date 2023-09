Milan Primavera, i rossoneri calano il poker sul Bologna

Con un secondo tempo perfetto, il Milan Primavera rimonta e surclassa con un nett 4 a 1 il Bologna al Puma House of Football. Rossoneri a punteggio pieno in campionato e primi in classifica dopo due giornate.

A partire meglio è la squadra di Ignazio Abate, ma ad aprire le marcature sono gli ospiti al quarto d’ora con Menegazzo che da calcio d’angolo salta più alto di tutti e insacca in rete. La reazione del Milan non si fa attendere ma l’estremo difensore emiliano Bagnolini è provvidenziale a negare il gol due volte a Zeroli è una a Cuenca. Tra le fila del Bologna il più intraprendente è l’autore del gol Menegazzo che in una paio di occasioni impegna la retroguardia rossonera senza però riuscire a battere un attento Bartoccioni.

Nella seconda frazione di gioco il Milan parte a mille e dopo un solo minuto ristabilisce la parità con Simic che sempre da calcio d’angolo colpisce bene di testa superando Bagnolini. I rossoneri insistono e al 67’ completano la rimonta: Zeroli gestisce palla e serve Sia che di destro segna con un diagonale preciso. Negli ultimi quindici minuti ci pensa il neo entrato Perrucci a mettere l’accento sulla vittoria con una doppietta: prima di testa al minuto 78 e poi al 90′ con un tiro preciso da dentro l’area.

Vittoria meritata per il Milan Primavera che tornerà in campo sabato 16 settembre alle ore 11, dopo la pausa delle nazionali, per affrontare in trasferta il Sassuolo.

IL TABELLINO

MILAN: Bartoccioni; Bakoune, Nsiala, Simic, Bartesaghi (69′ Magni); Eletu (69′ Scotti), Malaspina, Zeroli; Cuenca (69′ Perrucci), Sia (75′ Camarda), Bonomi (85′ Liberali). A disposizione: Raveryre, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Jimenez, Sala. Allenatore: Abate.

BOLOGNA: Bagnolini; Menegazzo (75′ Mukelenge), Amey, Rosetti, Ebone (61′ Mangiameli), Ravaglioli (61′ Hodzic), Bynoe (85′ Idaro), Diop (75′ Svoboda), Mercier, Baroncioni, Byar. A disposizione: Pessina; Happonen, Carretti, Solda, Schiavoni, Zilio. Allenatore: Vigiani.

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

ASSISTENTI: El Filali di Alessandria; Galasso di Torino.

RETI: 14′ Menegazzo - 46′ Simic, 67′ Sia, 78′ 90′ Perrucci.