FLASH NEWS | Il Milan ha raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore!

Novità in casa Milan, secondo quanto riportato dai giornalisti Daniele Longo e Matteo Moretto, Paolo Fonseca è il nuovo allenatore rossonero.

L’accordo economico è stato definito nelle ultime ore, il tecnico firmerà un contratto biennale più opzione di rinnovo.

Fonseca è stato proposto nei mesi scorsi e dopo tante valutazioni è diventato il prescelto per la panchina rossonera.

I tifosi del Milan, come sottolineato più volte in questi giorni, basti pensare agli striscioni esposti dalla Curva nel match contro la Salernitana, non sono per niente contenti del suo arrivo. La società dovrà fare un grande lavoro sul mercato per convincere i propri fan della bontà del progetto.

Paulo Fonseca é il nuovo allenatore del @acmilan. Firma al ritorno dalla tournée in Australia.



Paulo Fonseca is the new coach of AC Milan. He will sign the contract upon his return from Australia.