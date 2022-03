Il Milan ad un passo dall'acquisto di un nuovo attaccante

Il Milan è a un passo dall’ingaggio di un nuovo attaccante, nei prossimi giorni potrebbe addirittura arrivare la firma, stiamo parlando di Divock Origi.

I rossoneri vogliono arricchire il reparto offensivo visti i dubbi legati alla permanenza di Ibrahimovic, che compirà 41 anni.

Giroud è ancora in forma ma i suoi potenziali sostituti Rebic e Leao non garantiscono un cambio all’altezza là davanti, per questo motivo un nuovo attaccante è essenziale.

Il giocatore del Liverpool arriverebbe a parametro zero e si parla già delle cifre del contratto: Maldini avrebbe offerto ad Origi un quadriennale da circa 3,5 o 4 milioni di euro all’anno, grazie all’aiuto del Decreto Crescita, che permetterà di risparmiare sullo stipendio lordo del belga.