Milan il messaggio di addio di Alessio Romagnoli (VIDEO)

Alessio Romagnoli dice addio al Milan dopo sette anni per vestire la maglia della Lazio. L'ormai ex capitano dei rossoneri, ha lasciato una lettera a cuore aperto ai propri tifosi e compagni:

"Ciao Milan ,



dopo sette anni è arrivato il momento di dirsi addio. Mi avete accolto che ero un ragazzino e vi lascio da uomo. Il Milan rappresenta per me una famiglia e lo è stata per tutti questi sette anni.



Abbiamo passato momenti difficili, ma poi ci siamo ripresi tutto con gli interessi, compiendo un’impresa straordinaria.



Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano a Casa Milan e soprattutto quelle a Milanello, con le quali ho condiviso momenti indimenticabili. Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in questi anni, tutti i direttori, e tutti gli allenatori. Ci tengo a ringraziare in modo particolare Adriano Galliani e Mister Mihajlovic per avermi portato al Milan; un ringraziamento speciale va a Mister Gattuso perché, oltre ad avermi consegnato la fascia da Capitano, è stata la persona per me più importante nel mio percorso rossonero.



Infine ringrazio voi, tutti i tifosi, per l’affetto ed il sostegno costante e per avermi fatto sentire sempre uno di voi.



Ora è arrivato il momento di salutarci, ma resterà sempre nel mio cuore il ricordo di un’esperienza indimenticabile e di quello che il Milan ha significato per me.



Spero di esservi entrato nel cuore e di avervi lasciato un bel ricordo come calciatore ma soprattutto come uomo, perché questa é la cosa a cui tengo di più.



Vi abbraccio e ci rivediamo presto da avversari.



Alessio"