Milan, amichevole a Milanello in vista del match contro la Lazio

Milan a lavoro nella giornata di ieri, 20 aprile, a Milanello, con i giocatori che non sono scesi in campo nel derby che hanno disputato un'amichevole contro la SSD Audace Calcio. Il test è terminato 9-0 per il Milan: tripletta per Lazeti?, doppietta per Messias e gol di Ballo-Touré, Robotti, Romagnoli e Saelemaekers.

La squadra si è schierata con questi undici: T?t?ru?anu; Björklund, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kruni?; Saelemaekers, Díaz, Castillejo; Lazeti?. Nel secondo tempo sono entrati anche Messias, Robotti, Capone, Obaretin ed Elia.