Entusiamo per Milan-Atalanta, Pioli conferma: "Maignan sta bene e giocherà domani"

In casa Milan è arrivata la notizia che tutti i tifosi aspettavano ormai da mesi, infatti, in conferenza stampa, Pioli ha confermato che Maignan partirà dal primo minuto contro l'Atalanta.

Il portiere, infortunatosi a fine settembre, è tornato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana e sembra aver recuperato a pieno dopo l'ultima ricaduta avuta a gennaio.

Le parole del tecnico:

"Ibra sta sempre meglio, ha fatto quasi una settimana al completo con noi. Calabria e Bennacer non sono convocati, Maignan sta bene e giocherà domani. Tatarusanu ha fatto ampiamente il proprio dovere, sono contento di quello che ha fatto. Mike è stato come un leone in gabbia. Zlatan è a disposizione per giocare, è pronto".