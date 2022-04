Milan, Joe Barone contro Paolo Scaroni: "Siamo molto arrabbiati per la situazione"

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Joe Barone, DG della Fiorentina, ha parlato della sfida di campionato in programma domenica pomeriggio contro il Milan.

“Abbiamo passato due partite in difficoltà, speriamo di raccogliere tutto il gruppo e andare a Milano a fare un'ottima prestazione poiché la meritano i nostri tifosi”.

È polemica però sui biglietti non venduti alla tifoseria viola, saranno infatti 75000 i tifosi rossoneri:

“Ieri sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima".