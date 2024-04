Brutte notizie in casa Milan: un Big salta il match contro il Sassuolo

Dopo la brutta sconfitta in casa contro la Roma, arriva un’altra brutta notizia: Mike Maignan non sarà a disposizione per il match contro il Sassuolo.

Il portiere ha rimediato un affaticamento nella gara di Europa League e, per evitare di saltare la partita di ritorno, lo staff medico ha deciso di tenerlo preventivamente fuori.

In campionato, quindi, scenderà in campo su Marco Sportiello che, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto.