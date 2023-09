Milan Primavera: sabato 2 settembre esordio casalingo con il Bologna

Dopo l’ottimo avvio in campionato grazie alla vittoria per 3 a 1 maturata in trasferta contro il Monza, i rossoneri allenati dal tecnico Ignazio Abate sono pronti a fare il loro esordio casalingo. Sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Vismara, il Milan affronterà il Bologna reduce dalla vittoria per 3 a 0 sul Frosinone.

A dirigere l’incontro, valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, sarà il signor Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno i signori Ayoub El Filali della sezione di Alessandria e Umberto Galasso della sezione di Torino.