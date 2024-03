Milan, Camarda compie 16 anni e piace a mezza Europa: con chi firmerà il suo primo contratto?

Il Milan negli ultimi anni ha fatto capire quanto sia importante lavorare sul settore giovanile, inserendo tanti giovani nel giro della prima squadra.

Uno dei talenti più brillanti mostrati al pubblico è stato sicuramente Francesco Camarda, attaccante che detiene il record di più giovane debuttante nel nostro campionato a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Giusto ieri, domenica 10 marzo, il giovane bomber ha compiuto 16 anni e, quindi, può firmare il suo primo contratto da professionista .

Non è però tutto così semplice, infatti, nonostante l’amore del ragazzo per i colori rossoneri, come dimostrato più volte in questi anni, le sue prestazioni non sono passate inosservate e molti club starebbero cercando di acquistarlo.

Attualmente, le società che hanno mostrato maggiore interesse sono Borussia Dortmund, Newcastle, Arsenal e Manchester City. Tutte queste squadre avrebbero proposto un progetto tecnico molto interessante, che vedrebbe il ragazzo in pianta stabile in prima squadra nel giro di due anni.

Nel frattempo, il Milan ha avviato i colloqui con gli agenti di Camarda ma le cose non sono andate come sperato. Nelle prossime settimane si potrebbe entrare nella fase calda della trattativa. La scelta sembrerebbe essere comunque quella di arrivare a un accordo, soprattutto facendo leva sulla volontà del ragazzo prodigio.