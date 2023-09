Milan, Gerry Cardinale non si pone limiti: "Voglio essere un Berlusconi 2.0 per vincere tanto"

Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird e l'attuale proprietario del Milan, ha fissato con grande determinazione gli obiettivi che vuole raggiungere nel prossimo futuro in un'intervista esclusiva concessa a Sette, il settimanale del Corriere della Sera.

Il magnate americano ha delineato la sua visione e le sue ambizioni dimostrando una grande determinazione, palesemente visibile non solo nel mondo degli affari, ma anche nell'ambito sportivo.

Di seguito riportiamo integralmente dal sito del “Corriere della Sera” alcune parti dell’intervista rilasciata da Cardinale:

Cosa rappresenta per lei Berlusconi?

«Ho un enorme rispetto, era un grande visionario, i risultati parlano per lui. Berlusconi ha portato il Milan al top poi è stato difficile tenere il passo perché il mondo stava cambiando, con una forte evoluzione nella fruizione dei contenuti e nelle tecnologie. Questa è una grande lezione, non si può mai riposare sugli allori. È la stessa che ho imparato in Goldman Sachs: ogni anno ci riunivamo per esaminare i risultati, eravamo sempre i primi, ma se voi ci aveste visti avreste pensato che fossimo ultimi in tutto perché analizzavamo ogni business valutando come avremmo potuto fare meglio».

Ha citato Elliott: tutti sanno che RedBird è stata finanziata da un vendor loan per l’acquisizione. Come sa, questo ha generato molti rumors. Questa è l’occasione per chiarire.

«Spazzatura. La realtà è che alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan: ha messo 600 milioni di capitale e controlla il 100% di quel capitale. Ho ritenuto che la continuità con Elliott fosse una virtù e perciò ho preferito un suo puro finanziamento, senza quote nel capitale, per 550 milioni a un tasso di interesse molto interessante, che pagherò in tre anni. Avrei potuto raccogliere un miliardo cash, avrei potuto coinvolgere banche terze, ho scelto di farlo con Elliott, perché ho un enorme rispetto per Paul e Gordon Singer. È stato un modo intelligente di comprare il Milan: certezza, rapidità, la possibilità di assicurarmi continuità per partire forte».

Quest’estate c’è stato un cambiamento nel management. Non teme che alla prima sconfitta glielo rinfacceranno?

«In quel momento qualcuno aveva commentato: “Ecco, Cardinale non vuole spendere nel Milan”. Ma credete che investa 1,2 miliardi per guadagnarci subito? È un progetto a lungo termine: voglio vincere, ma non una volta sola, tante, nel tempo. Nel calcio voglio essere un Berlusconi 2.0, avere il suo stesso impatto in un contesto completamente cambiato. Ora, con il più alto fatturato nella storia del Milan e un bilancio che si chiuderà in attivo per la prima volta dal 2006, affrontiamo una nuova fase: vogliamo essere i n.1, ma non possiamo riuscirci senza cambiamenti».