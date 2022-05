Milan, l'AD Carnevali punge Leao: "Nel nostro attacco non so se giocherebbe"

In casa Milan questa settimana si respira un’aria particolare visto che domenica con un solo punto potrebbe vincere lo scudetto.

L’avversario però sarà il Sassuolo, un vero ammazzo big. L’AD Carnevali, intervenuto all’iniziativa “Generazione S” ha parlato della partita e non solo al Corriere dello Sport:

“Da due giorni non riesco a rispondere: è una continua caccia al biglietto perché tutti domenica vorrebbero essere al Mapei Stadium. Di tagliandi però non ce ne sono più: stamani (ieri mattina, ndr) in un’ora e mezzo ne abbiamo “polverizzati” 16.500 e lo stadio è esaurito. Non mi sorprende visto che il Milan ultimamente a San Siro ha sempre 70.000 tifosi. Così tante richieste, arrivate da tutta Italia e nei primi 90 minuti di vendita, però, sono state qualcosa che non immaginavo».

Alla domanda: “A proposito di talenti, chi toglierebbe al Milan?”, Carnevali ha risposto:

«Leão, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe.