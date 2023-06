Il Milan chiude il colpo Luka Romero

Il Milan nelle ultime ore si è assicurato l'arrivo di Luka Romero, promettente esterno argentino, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza con la Lazio. Il talentuoso 18enne sta per firmare un contratto quinquennale, in attesa delle visite mediche, che dovrebbero essere fissate questa settimana.

Con l'arrivo di Romero, Sportiello e Loftus-Cheek, la squadra rossonera comincia la sua campagna di rafforzamento in vista della stagione 2023/24.



Il Milan punta sulla giovane stella argentina per portare freschezza e talento, che nell’ultimo periodo, sembrano essere mancati alla compagine di Pioli.