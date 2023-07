Il Milan chiude il colpo Christian Pulisic dal Chelsea

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Chelsea per l'acquisto di Christian Pulisic, attaccante classe ‘98. L'operazione si è conclusa per una cifra di 20 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus, dopo che nelle scorse settimane era già stato trovato l'accordo con l'entourage del giocatore.

Nei prossimi giorni, l’americano si sottoporrà alle visite mediche per completare il trasferimento ufficiale.



L'acquisto di Pulisic promette di aggiungere una nuova dimensione all'attacco rossonero, grazie alla sua velocità, abilità e visione di gioco. Con questa acquisizione, i rossoneri dimostrano la determinazione a rinforzare il proprio organico e a competere ai massimi livelli sia in campo nazionale sia in quello internazionale.