Ufficiale, il Milan ha chiuso per il nuovo vice Giroud

Come ogni anno, il mercato di Serie A fino all'ultimo istante regala grandi colpi di scena, proprio come accaduto poco fa in casa Milan.

Dopo ore convulse, infatti, i rossoneri avrebbero chiuso per il vice Giroud.

Dopo la mancata definizione del colpo Taremi, in giornata erano usciti i nomi di Daka del Leicester e di Rafa Mir del Siviglia.

Dopo tanta indecisione, a spuntarla é Luka Jovic della Fiorentina, che arriverá in prestito secco fino a giugno.

Ora Stefano Pioli, dopo un po' di delusione, puó abbracciare il nuovo vice Giroud.