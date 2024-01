Milan in ricerca del nuovo timoniere: Conte in pole position per la panchina

Dopo l’ennesima sconfitta e la conseguente eliminazione in Coppa Italia, il Milan si trova in una fase critica della sua stagione e, in questo contesto, la posizione di mister Pioli è sempre più in bilico.

Come riportato da Calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic e il presidente Cardinale per rilanciare il brand, strebbero pensando di ingaggiare un allenatore di carattere, capace di plasmare e guidare un progetto vincente. In poche parole? Antonio Conte.

Il tecnico salentino è attualmente senza contratto e ha manifestato un interesse nel fare ritorno in panchina in Serie A. La prima compagine ad essersi fatta avanti è stata il Napoli, ma l’allenatore non sembrerebbe essere convinto e starebbe quindi temporeggiando.

Ci saranno da fare molte riflessioni in casa rossonera, perché prendere Conte significherebbe fare un grande sforzo economico per stipendio e mercato.