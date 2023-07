Milan, i convocati per la tourneé in USA

Dopo l'amichevole contro il Lumezzane e in attesa degli ultimi colpi in arrivo dal mercato, il Milan è pronto per la tourneé in USA.



Dalla lista dei convocati sono esclusi Origi, Rebic, BalloToure, Lazetic e Caldara:



Maignan; Sportiello, Mirante, Nava, Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi, Krunic, Loftus, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders, Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Traore, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero.