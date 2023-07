Il Milan non si ferma più, dopo l'arrivo di Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, è fatta per Reijnders.



Dopo settimane in cui le parti erano in contatto per cercare di chiudere la trattativa, siamo arrivati alla quadra finale.



I rossoneri hanno trovato l'intesa con l'AZ per 20 milioni di euro più bonus, per un totale di 23 milioni.





Il giocatore percepirà 1,7 milioni di euro a stagione e già la prossima settimana dovrebbe sostenere le visite mediche.