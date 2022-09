Il Milan Femminile batte il Sassuolo e trova la prima vittoria in campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

Trova la prima vittoria in campionato per il Milan Femminile, che dopo due sconfitte consecutive, batte il Sassuolo 3 a 1.

Le padrone di casa vanno in vantaggio dopo un minuto, quando Tucceri crossa in mezzo per Vigilucci che sul primo palo anticipa tutti e batte il portiere.

Il raddopio arriva al 19’ con Grimshaw che scarta Kresche e calcia da posizione defilata in maniera impeccabile.

Nel secondo tempo gli ospiti riaprono il match con Jane, che dopo una batti e ribatti in area con un rasoterra batte Giuliani, segnando il goal dell’ex

Le rossonere la chiudono all’81′ grazie alla rete di Mesjasz, che sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca dopo l’erroraccio di Kresche che perde la palla in contrasto con Asllani.