Il Milan Femminile cade contro la Juventus

Il Milan Femminile chiude il campionato con una sconfitta, ininfluente ai fini della classifica, contro la Juventus al Vismara, con il risulta di 2 a 1.

La cronaca del match pubblicata da AC Milan:

Inizio propositivo delle rossonere: dopo 40 secondi Aprile deve uscire per impedire la conclusione in 1-contro-1 di Thomas, mentre al 12' la stessa Lindsey sfiora l'appuntamento col pallone su un cross di Bergamaschi. Ancora Milan al 28' con un destro a giro dal limite di Adami che sfiora lo specchio, ma alla mezzora passa la Juventus con Zamanian: sinistro potente che Giuliani tocca ma non riesce a indirizzare fuori dalla porta. Prima dell'intervallo, al 41', Milan vicino al pari con un colpo di testa di Piemonte.

In avvio di ripresa, invece, arriva il raddoppio ospite con Pedersen, lesta a raccogliere uno stop imperfetto di Stašková. Nel prosieguo del match le due squadre accusano il grande caldo del pomeriggio del Vismara, con le rossonere che hanno una doppia chance al 68' con Piemonte prima e Bergamaschi poi. In pieno recupero arriva la rete delle rossonere: bel cross dalla destra di Thrige, colpo di testa in tuffo di Boureille per il suo secondo gol consecutivo. Finisce 1-2.