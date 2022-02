Il Milan Femminile non va oltre lo 0 a 0 contro il Sassuolo

Giornata abbastanza negativa per il Milan Femminile che non riesce a superare il Sassuolo, nello scontro diretto valido per un posto in Champions League.

Le rossonere hanno sprecato una grande occasione, con le neroverdi rimaste in dieci al 13’ a causa dell’espulsione di Orsi che trattiene Thomas lanciata a rete.

Le occasioni durante la gara sono davvero poche e non bastano a portare a casa i tre punti che avrebbero lanciato le ragazze di Ganz al secondo posto insieme proprio allo stesso a Sassuolo.

Da segnalare le molte assenze nel reparto offensivo per il Milan, in particolare si è sentita la mancanza dell’attaccante Piemonte.