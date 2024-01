Milan, il Fenerbahce fa sul serio: Krunic pronto all'addio

Novità in casa Milan, secondo quanto riferito da Matteo Moretto su "X", il Fenerbahce si starebbe muovendo nuovamente per sbloccare l'operazione Rade Krunic con il Milan.



Dopo una prima richiesta respinta dai rossoneri, la nuova offerta sarebbe molto più vicina ai 6 milioni richiesti dal club.



Il giocatore è ormai ai margini del progetto tecnico di Pioli, che in estate lo aveva voluto fortemente trattenere, salvo poi cambiare idea dopo alcuni comportamenti del bosniaco.



Si attendono novità già nella giornata di domani.