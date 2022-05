L’amministratore delegato del Milan Gazidis parla ai suoi tifosi: "Vorrei dire, di cuore, grazie"

Nella giornata di oggi, giovedì 12 maggio, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, ha parlato a tutti i tifosi rossoneri tramite la piattaforma Twitch del club:

"Vorrei dire, di cuore, grazie ai nostri tifosi. perché domenica a San Siro raggiungeremo un milione di presenze dall’inizio della stagione. È incredibile, è un supporto che ci ha dato grande forza durante questa stagione speciale. Questa unità, questo orgoglio ci dà confidenza, non vediamo l’ora per domenica e anche per la prossima partita anche.

Abbiamo più 500milioni di tifosi da tutte le parti del mondo, domenica forse ce ne saranno 10mila dall’estero tutti a San Siro per Milan-Atalanta. Nel nostro stadio ci sono stati in totale tifosi da 192 paesi diversi, questo sentimento di essere parte di una grande famiglia è molto bello. Una famiglia che ci dà sentimenti personali, non è grande in questo senso, è molto personale. Anche in trasferta, è incredibile, al freddo, di notte, sotto la pioggia, ovunque.”