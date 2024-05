Milan-Genoa | Pioli in conferenza stampa: "Napoli? Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite"

Il futuro di Stefano Pioli al Milan è sempre più incerto, ormai da mesi si susseguono le voci di un cambio di rotta per la società.

Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida tra Milan e Genoa. Ecco alcune delle risposte date in conferenza stampa:

Quanto è complicato lavorare con le voci sul futuro?

"Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato".

È stato accostato al Napoli...

"Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare".

Altri club importanti apprezzano il tuo lavoro...

"Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po' per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan".

Hai percezione del clima ostile a Milano?

"Quando alleni un club come il Milan non ci sono vie di mezzo: sono stato elogiato tantissimo e sono stato criticato tantissimo".