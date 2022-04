Alla vigilia di Milan-Genoa ha parlato Stefano Pioli: "Sappiamo di dover dare di più"

Alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alle ore 14.30, Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri.

Le parole del tecnico:

"Noi giochiamo sempre per vincere: quando non ci riusciamo la delusione c'è, ma solo nella sera della partita. Il giorno dopo questa si trasforma già in motivazione ed è quella che ci ha accompagnato nel corso della settimana. Abbiamo lavorato con grandi motivazioni e con convinzione: sappiamo di dovere dare di più.

Il Genoa? A parte l'ultima partita, è una squadra che difende bene e gioca un calcio semplice ed efficace. Ci siamo preparati per avere delle situazioni in cui sfruttare dei vantaggi. Credo che il risultato dipenderà soprattutto dalla velocità e dal ritmo con cui riusciremo a fare certe giocate. Dobbiamo andare in area con i tempi giusti, cercando di essere meno prevedibili".