Video gol Milan-Monza 4-1, highlights e sintesi partita

Nell'undicesima giornata del campionato di Serie A, il Milan batte con una grande prestazione il Monza del presidente Berlusconi.



I rossoneri partono fortissimo e dopo alcune occasioni sprecate, passano in vantaggio al 15' con Brahim Diaz, che su un lancio di Tatarusanu, stoppa poco dopo la metà campo, semina la difesa e batte Di Gregorio. I padroni di casa rischiano in due diverse occasioni ma il proprio numero 1 dice di no. Il raddoppio dei ragazzi di Pioli arriva al 40' quando Origi semina il panico nella retroguardia brianzola e crossa a Diaz che si gira e infila la palla nell'angolino. Il Milan è una furia e al 65' dopo una verticalizzazione Origi stoppa il pallone da fuori area e scaglia un missile sotto l'incrocio.



I biancorossi accorciano le distanze al 69' con una punizione calciata da Ranocchia che batte Tatararusanu, colpevole in questa situazione. I rossoneri al minuto 83 trovano il goal che chiude definitivamente il match con Leao, che non può sbagliare dopo un assist al bacio di Theo.

In arrivo gli highlights del match.