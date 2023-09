Preoccupazione Milan: Theo Hernandez e Maignan out dall'Allenamento della Francia

Theo Hernandez e Mike Maignan, sono stati assenti dagli allenamenti della nazionale francese. Tutto ciò ha scatenato un'ondata di preoccupazione tra i tifosi rossoneri, ma sembra che la situazione non sia così grave come potrebbe sembrare, non ci sono notizie di infortuni gravi o particolarmente preoccupanti.

Nel caso di Maignan, è stato riferito che ha svolto trattamenti personalizzati, il che suggerisce che potrebbe aver avuto bisogno di qualche attenzione speciale o recupero legato a una questione minore.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, sembra che la sua assenza sia dovuta a un piccolo infortunio al polpaccio, subito durante un'amichevole contro l'Irlanda. Sebbene questa botta abbia impedito al terzino di partecipare all'allenamento con la nazionale, sembra che la situazione sia sotto controllo e non ci siano cause di allarme.