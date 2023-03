Milan, Theo Hernandez non convocato per il match contro l'Udinese

Dopo i sorteggi di Champions League, arrivano brutte notizie in casa Milan in vista del match di questa sera, sabato 18 marzo, in casa dell’Udinese.

I rossoneri non potranno contare sul terzino sinistro Theo Hernandez, che ieri ha accusato dei sintomi influenzali che sono peggiorati nella notte. Il giocatore non è partito con i compagni per il Friuli ma dovrebbe essere comunque convocato con la Francia per le qualificazioni a Euro 2024 .

Nella formazione titolare, al suo posto, dovrebbe essere schierato il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré.