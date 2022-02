Milan, Ibrahimovic potrebbe rinnovare nelle prossime settimane

Novità in casa Milan, si comincia a parlare del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per la stagione 2022/2023, per quello che potrebbe effettivamente essere l'ultimo anno in attività del giocatore.

L'idea della dirigenza è quella di proseguire con lo svedese ma le cifre devono essere senza dubbio ritoccate, visto l'attuale ingaggio di 7 milioni netti grazie al Decreto Crescita, che ha permesso al club di beneficiare dello sgravio fiscale previsto che permette uno sconto del 50% sulle tasse.

Le cifre di cui si parla per la prossima stagione sono più basse: circa 3 milioni di parte fissa più bonus legati alle presenze e ai goal.

Nonostante il prolungamento di contratto, i rossoneri saranno costretti a concludere l'acquisto di una nuova punta da affiancare a Zlatan e Giroud, oltre il giovane Lazetic.

Nelle prossime settimane si attende la decisione definitiva.