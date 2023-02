Milan, Zlatan Ibrahimovic suona la carica: dopo 8 mesi torna in campo

Ottime notizie in casa Milan, dopo 8 mesi dall’operazione è tornato ad allenarsi con il gruppo Zlatan Ibrahimovic.

Il giocatore, in accordo con la società, non è stato inserito nella lista Champions viste le sue condizioni non perfette ma ha voluto provare a svolgere una parte di lavoro con la squadra in modo tale da far sentire la sua vicinanza ai compagni in un momento complicato.

Successivamente, l’attaccante ha continuato la preparazione in palestra visto che l’obiettivo è quello di tornare a pieno regime per la gara contro il Torino.