Milan e Inter si stringono attorno alla famiglia di Mino Raiola

Lutto nel mondo del calcio, Mino Raiola, dopo le fake news circolate negli ultimi giorni, è venuto a mancare all'età di 54 anni.

I suoi familiari lo hanno annunciato direttamente sui profili social del procuratore:

“Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto“.

Milan e Inter hanno voluto rendere omaggio all'agente sui rispettivi profili social:

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss.



AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6