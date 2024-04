Con la vittoria del Milan, l'Inter non potrà vincere lo Scudetto prima del Derby

Il prossimo derby di Milano, in programma il 22 aprile, come detto molte volte in questi giorni, potrebbe rivelarsi un momento cruciale per l'Inter nella corsa al titolo di Serie A.

La novità, però, è che dopo la vittoria del Milan contro il Lecce i nerazzurri non potranno garantirsi la vittoria del campionato prima del derby cittadino.

Il motivo? Con un vantaggio attuale di 11 punti sul secondo posto e una partita in meno disputata rispetto alla concorrenza, la squadra di Simone Inzaghi deve assicurarsi di arrivare al derby con un margine di vantaggio che si aggiri tra i 13 e i 18 punti per avere la possibilità di laurearsi campione d'Italia proprio contro i cugini rossoneri.

Nel frattempo, i ragazzi di Pioli osservano il match dell’Inter in disparte, con la consapevolezza che non è mai detta l’ultima parola…