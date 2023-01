Milan, Ismael Bennacer ha trovato l'intesa per il rinnovo

Finalmente una buona notizia sui rinnovi in casa Milan, Ismael Bennacer ha trovato un accordo per il prolungamento di contratto.



Come annunciato da Sky, il centrocampista firmerà un contratto fino al 2027, con i bonus sfiorerà i 4 mln € a stagione e sarà inserita una clausola di 50 di 50 mln.



I rossoneri dopo aver ufficializzato l'accordo si potranno concentrare su Leao, con cui è già stata trovata un'intesa.