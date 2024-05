Mercato Milan: Jovic verso il rinnovo

Arrivano le prime mosse di mercato del Milan, infatti, nonostante la dirigenza sia impegnata nella scelta dell’allenatore, sembrerebbero esserci stati i primi contatti per il rinnovo di Luka Jovic.

La notizia è stata riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come l’intenzione del club sia soddisfatto delle prestazioni del serbo, che nella scorsa stagione era arrivato con un accordo annuale.

In questa stagione l’ex Madrid ha segnato 9 gol, nonostante il limitato minutaggio e attualmente è considerato l’elemento perfetto in rosa per far affiancare il futuro attaccante.

Il Milan non dovrebbe esercitare l’opzione per un rinnovo annuale concordata la scorsa estate ma starebbe lavorando a un nuovo accordo con una durata più lunga.