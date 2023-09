Il Milan Primavera non si ferma e dopo il poker rifilato al Newcastle in Youth League, liquida con un netto 3-0 anche la Juventus conquistando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato. A decidere l’incontro al “PUMA House of Football” la doppietta di Bonomi e il gol di Scotti realizzati in quattro minuti sul finire del primo tempo.



Qui gli highlights della partita: