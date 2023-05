Milan, Krunic e Messias KO: niente gara conto lo Spezia

Periodo nero per il Milan, che dopo la sconfitta contro l’Inter e il brutto infortunio di Bennacer che lo terrà lontano fino a fine stagione, perde anche Rade Krunic e Junior Messias.

Il centrocampista ha accusato una borsite al ginocchio destro mentre l’esterno destro sarà assente per un fastidio agli adduttori.

I rossoneri, in vista di una gara decisiva per la corsa Champions League contro lo Spezia, dovranno optare per un ampio turnover, quasi obbligato.